De mondkapjescultuur is ondertussen aardig ingeburgerd in Nederland. Maar dat betekent niet dat iedereen inmiddels gewend is aan het dragen van een mondmasker op een comfortabele manier. Merk jij bijvoorbeeld dat de kapjes die je niet kunt hergebruiken veel te groot zijn voor je gezicht? Dan wil je zeker even verder lezen.

Je bent namelijk niet de enige persoon waarbij het mondmasker afzakt of waarbij de zijkanten openstaan. De Canadese tandarts Olivia (of Dr. Olivia, zoals ze zichzelf noemt op social media) heeft hier de oplossing voor gevonden.

Je mondmasker strakker maken

Je mondmasker strakker maken? Dat lukt je in een handomdraai. Dankzij Olivia’s geniale TikTok-hack is het veel fijner om een masker te dragen als je een kleiner gezicht hebt. Bekijk het filmpje eerst hieronder en volg daarna de stap-voor-stap uitleg.