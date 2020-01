Met deze tip maak je de meeste kans op de mooiste hotelkamer

Soms is het universum (of het hotelpersoneel) goedgezind en krijg je bij het inchecken zomaar een upgrade van je hotelkamer in de schoot geworpen. Kon je altijd maar zoveel mazzel hebben…

Nou, dat kán. De mooiste hotelkamer krijgen is dan niet eens meer een kwestie van mazzel, maar meer van strategisch te werk gaan.

Laat inchecken

Je doet er namelijk gaan aan om zo laat mogelijk in te checken. Dan is de kans het grootst dat de door jou geboekte kamer ‘overboekt’ is – en je dus een upgrade krijgt. Het personeel kan je immers niet zomaar op straat zetten. Hallo zeezicht en jacuzzi!

Kort verblijf

Daarnaast maak je met een kort verblijf meer kans op een upgrade dan wanneer je een week op dezelfde plek blijft. Met een verblijf van 1 à 2 nachten kan personeel makkelijker schuiven. Ook goed om te weten: je gaat sneller van een middenklassekamer naar een hoger segment, dan van een budgetkamer naar een middenklasse. In dat geval loont het dus om iets meer uit te geven en toch voor die middenklasse te kiezen.

Iets te vieren

Tot slot kan het geen kwaad om speciale gelegenheden vooral te melden. Voeg aan de reservering toe dat je jarig bent (alleen als het echt zo is, anders val je snel door de mand) of wanneer jij en je partner wat te vieren hebben. Als het geen kamerupgrade is, zit een gratis glas bubbels er misschien wel in.

Bron: JFK. Beeld: iStock