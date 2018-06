Met déze leuke tip van Pinterest maak je zelfs van een glas water iets feestelijks

De zomer mag dan nog niet eens echt begonnen zijn, we zijn ons wel al volop aan het voorbereiden op ons favoriete seizoen. Het terras is inmiddels schoon, de plantjes zijn gekocht, dus nu kunnen we aan de slag voor die lange zomeravonden in de tuin. Met deze leuke tip van Pinterest wordt dat een succes.

Wees niet bang, er komt geen grasmaaier, verfkwast of schoffel te pas aan deze leuke tip van Pinterest. Nee, we richten ons deze keer op de drankjes die we serveren bij de barbecue of borrel in de tuin. Water met een ijsblokje is en blijft natuurlijk prima om te serveren op een warme dag, maar waarom zouden we daar niet ook wat leuks van maken?

Kruiden en bloemetjes

Op Pinterest wordt een foto van heel originele ijsblokjes massaal gedeeld. Wat de ijsblokjes zo uniek maakt? Er zijn kruiden en (eetbare) bloemetjes aan toegevoegd. Daardoor zien ze er niet alleen feestelijk uit, maar geven ze het water ook een smaakje. Hoe je ze maakt? Je legt de kruiden en bloemetjes in de ijsblokjesvorm voor je er water overheen giet. Even de vriezer in, en je bent klaar voor de borrel.

Beeld: iStock.