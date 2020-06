Zilver poetsen? Met dít product doe je dat in een handomdraai

Het kan nogal een werkje zijn om je zilverwaren weer blinkend schoon te krijgen. Ben je het zat om urenlang met een doekje in de weer te zijn? Met déze tip hoef jij niets te om om je zilver weer blinkend schoon te krijgen.

En je hebt er ongetwijfeld alles al voor in huis.

Zwarte aanslag

Zilveren sieraden of zilver servies kan na verloop van tijd een beetje zwart gaan uitslaan. Dat komt door een chemische reactie die er ontstaat tussen het zilver en zwavelwaterstof in de lucht. Het maakt je zilverwaren een stuk doffer en minder mooi en zo nu en dan poetsen is dus een must. Maar er is goed nieuws als je dat rotklusje zat bent.

Magisch sopje

Er is namelijk een manier om zonder enige moeite van deze zwarte aanslag af te komen. Zo kun je met slechts 3 ingrediënten een magisch ‘sopje’ maken dat jouw zilverwaren in no time weer laat blinken. Wat je hiervoor nodig hebt is kokend water, soda en aluminiumfolie.

Laten weken