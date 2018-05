De 9 beste tips om je op een citytrip voor te bereiden

Met het heerlijke weer dat in het vooruitzicht ligt, hebben we allemaal zin om op reis te gaan. Heb je het geluk dat je binnenkort op citytrip mag? Dan komen de volgende tips zeker van pas.

Een goede voorbereiding is het halve werk!

1. Bezienswaardigheden en restaurants inplannen

Als je alvast een leuk to-dolijstje maakt, verlies je op bestemming geen waardevolle tijd. Ga van tevoren dus op onderzoek uit en schrijf alle dingen die je zeker niet wilt missen op in een boekje. Je kunt eventueel ook een planning maken om nóg meer tijd te besparen. Dit kun je het best doen door de kaart van de stad uit te printen en met nummers alle bezienswaardigheden aan te stippen. Zo zie je welke attracties dicht bij elkaar liggen en je dus makkelijk op één dag kunt bezichtigen. Vergeet ook niet om alvast een paar leuke restaurantjes op te zoeken. Niets is vervelender dan met een lege maag door een onbekende stad te struinen, op zoek naar leuke eettentjes. Extra tip: als een restaurant een Instagram-pagina heeft, weet je eigenlijk al zeker dat het een hip en leuk tentje moet zijn.

2. Slim met je camera omgaan

Waarschijnlijk zul je ‘m niet vergeten, maar toch voor de zekerheid: vergeet je camera niet. Tegenwoordig kun je met je smartphone ook mooie foto’s maken, maar doordat je je mobiel tegenwoordig zoveel gebruikt, moet je oppassen dat je batterij niet midden op de dag al leeg is. Ook kun je het best iedere avond de mooiste foto’s naar elkaar sturen of op een geheugenkaartje zetten. Zou zonde zijn als je je camera verliest en alle foto’s kwijt bent.

3. Zakkenrollers de baas zijn

Door alle mooie gebouwen en attracties om je heen ben je er misschien niet zo mee bezig, maar blijft altijd oppassen voor zakkenrollers. In populaire steden zijn ze extra actief, aangezien daar de meeste toeristen zijn. Verspreid belangrijke papieren, pasjes en geld over je tas en zakken om te voorkomen dat je alles in één klap kwijtraakt. Neem zo min mogelijk cash mee; aan bankpasjes hebben de meeste zakkenrollers toch niets. En in deze moderne wereld kun je bijna overal pinnen.

4. De mooiste cultuur snuiven

Wil je eens écht in de gewoonten van buitenlandse culturen duiken? Ga uiteten tussen de locals en knoop eens een gesprek met ze aan. Probeer te achterhalen wat de mooiste, speciaalste plekjes van de stad zijn. Zonde om net als alle toeristen dezelfde plekken af te gaan. Vaak zijn deze onbekende stukjes van de stad het allermooist.

5. Kleren voor ieder weer

Hou de weersvoorspelling de dagen voor je vertrek goed in de gaten. Zoals je weet kan deze iedere dag weer veranderen. Staar je tijdens het inpakken dan ook niet blind op louter jurkjes en neem voor alle weersomstandigheden iets mee. Je weet maar nooit wat de weergoden in petto hebben.

6. Oordopjes inpakken

Vergeet niet een paar oordopjes mee te nemen. Deze kunnen altijd van pas komen. Is niet in het vliegtuig, dan is het wel in het mogelijk rumoerige hotel. Wel zo fijn als je lekker kunt bijkomen van een uitputtende dag in een nog onbekende stad.

7. Kaartje sturen

Geef maar toe, ook jij vindt het leuk om anno 2018 handgeschreven post te krijgen. Dus dan weet je ook gelijk hoe leuk het voor je familie en vrienden is om een kaartje te krijgen als jij op reis gaat. Vergeet jezelf er ook niet een te sturen; leuk souvenirtje voor later. Als je die jaren later weer eens tegenkomt, komen al die mooie herinneringen weer boven.

8. Eerste hulp bij ongemakken

Zorg dat je in je tas altijd een klein zakje hebt met daarin wat blarenpleisters, meerdere paracetamols en een opkikkersoepje. Zo ben je bijna overal op voorbereid en kan niets jullie citytrip in de weg staan. Het zou namelijk hartstikke zonde zijn als die nieuwe schurende gympen, hoofdpijn of lege maag jullie weekendje weg zou verpesten.

9. Fotoboek

Als het even kan: maak direct na je citytrip een fotoboek. Doe je dit niet meteen na thuiskomst, dan is de kans groot dat het er niet meer van komt of je bepaalde details over de reis vergeet. Terwijl zo’n boekje superleuk is om herinneringen op te halen. En het maken van zo’n fotoalbum hoeft echt niet lang te duren; kies van elke attractie waar je bent geweest maximaal drie foto’s. Plak deze foto’s telkens op één pagina en voor je het weet ben je klaar. Zeker weten dat je er achteraf erg blij mee bent.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock