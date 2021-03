Bibian Mentel (48) kreeg onlangs het verdrietige nieuws dat ze is uitbehandeld. In de nieuwe Margriet, waarvan Bibian deze week gasthoofdredacteur is, vertelt haar moeder Maude Meijlink (78) over haar dochter. Ze vertelt over haar jeugd en indrukwekkende carrière, maar ook hoe ontzettend trots ze is op alles wat Bibian heeft bereikt.

“Vanaf het moment waarop ze Bibian als baby in mijn armen legden, wist ik dat ze een mooi mens zou worden, maar eigenlijk heeft ze mijn verwachtingen als moeder overtroffen”, zo vertelt Maude.

Enig kind

Maude vertelt dat ze in eerste instantie graag twee kinderen wilde. “Maar toen Bieb was geboren, dacht ik al: geen enkel kind zal ooit de plaats in mijn hart innemen die jij hebt. Toen jaren later de optie van een broertje of zusje nog eens ter sprake kwam, liet Bieb weten alleen een oudere broer te willen (lacht). Nadat een kennis, die moeder was van twee kinderen, me opbiechtte dat ze van het ene kind veel meer hield dan van het andere, schrok ik. Stel je toch eens voor! Daarmee was voor mij dat thema definitief passé.”