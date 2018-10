Drie simpele tips om de feestdagen (een beetje) gezond door te komen

De zomer lijkt nog maar net voorbij. Toch komt op veel plekken in ons koude kikkerland Sinterklaas volgende maand alweer aan en met een kleine twee maanden is het alweer Kerstmis. Vaak een periode van (veel!) eten. Hoe kom je de feestdagen een beetje gezond door?

‘All I want for Christmas’

Schaamteloos meeschreeuwen met Mariah Carey, uitgebreid tafelen, eindeloos veel kerstkransjes eten… Stiekem kunnen we niet wachten tot het weer december is. En toch voelen we ons ook elk jaar weer schuldig nadat we zoveel lekkers naar binnen gepropt hebben. Voedingsdeskundige Charles Passler heeft wat handige tips om toch gezond te blijven tijdens de decembermaand.

1. Zorg voor een plan

Een goede planning voorkomt slecht eetgedrag. Daarom geeft Dr. Passler de tip om voor het kerstdiner met je vriendengroep wat informatie over het verloop van de dag en de lekkernijen in te winnen. “Probeer er vooraf achter te komen wat voor eten je die dag voorgeschoteld zult krijgen. Bepaal vervolgens waar je wél voor wilt gaan en wat je kunt laten staan. Dus weet je dat die ene vriendin met haar zelfgemaakte, goddelijke brownies komt? Neem dan gerust, maar stort je dan niet op de andere zeven soorten toetjes.”

2. Drink genoeg water

Maak je geen zorgen: je hoeft echt niet alleen water te drinken. Neem gerust een wijntje of glas champagne hier en daar. Wel raadt Dr. Passler aan om een of twee glazen water te nemen voordat je aan een alcoholische drank begint. “Dit voorkomt dat je te snel teveel alcohol drinkt omdat je zo’n dorst hebt”, zegt de voedingsdeskundige. Als het om een relatief eenvoudig diner gaat, geeft hij de tip om pas aan alcoholische dranken te beginnen als het avondeten wordt geserveerd. Dat scheelt toch al gauw heel wat calorieën.

3. Kies verstandig wat je op je bord legt

Heerlijk natuurlijk, al die uitgebreide kerstbuffetten, maar ze hebben ook een absolute keerzijde: keuzes! Om te voorkomen dat je jezelf gaat overeten tijdens de feestdagen, heeft Dr. Passler nog een laatste handige truc. “Kies voor een kleiner bord, zoals een voorgerecht- of dessertbord. Op een groot bord heb je vaak zoveel ruimte, dat je ook van alles veel meer neemt. Zo simpel kan het zijn”, besluit hij.

