Met déze tips geniet je langer van je geurkaars

Niets is fijner dan de subtiele geur van een geurkaars in huis. Maar hoe zorg je ervoor dat je favoriete geurkaars zolang mogelijke meegaat?

Als je de geurkaars voor het eerst aansteekt, is het belangrijk dat de hele bovenkant gaat smelten. Pas als dit is gebeurd, kun je ’m met een gerust hart weer uitblazen.

Candle tunneling

We kennen het verschijnsel allemaal: een zacht gat of een soort kuil die ontstaat rond de lont van de kaars, terwijl de randen niet smelten. Er bestaat zelfs een term voor dit fenomeen, het zogeheten candle tunneling. Hierdoor verliest je fijne geurkaars ongeveer de helft van zijn branduren, meldt het Britse tijdschrift Look. Zonde en niet nodig, als je de eerste keer de tijd neemt om je kaars lang en gelijkmatig genoeg te laten branden.

Branduren

Gemiddeld moet je een kaars de eerste keer dus zo’n drie tot vier uur laten branden, afhankelijk van de grootte van de kaars. Iedere keer dat je ‘m daarna aansteekt, zal de kaars gelijkmatig opbranden. Let er ook op dat je de kaars neerzet op een plek zonder tocht, vertelt geurkaarsenwebsite kaarskop.com. En brandt je geurkaars eenmaal? Dan moet je ’m vooral niet verplaatsen.

Extra tips

– Leg wat zout op de kaars zelf. Dit zorgt ervoor dat ze veel langer meegaat, zelfs langer dan de brandtijd die op de verpakking staat.

– Kaarsvet in het tapijt of op kleding? Leg er keukenpapier op en strijk er voorzichtig met een niet te warm strijkijzer overheen totdat het vet is opgenomen in het papier.

– Knip de lont voordat je ‘m brand af. Het is handig om de lont van je kaars in de gaten te houden. Het best is om de lont op zo’n halve centimeter af te knippen. Bij langere lonten kan de kaars onregelmatig gaan branden.

Check onze favoriete geurkaarsen hieronder.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.