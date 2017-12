Tips van hoveniers: zo bescherm je jouw planten tegen de winter

Je kent vast de frustratie: de planten in je tuin die je met veel zorg in de lente en zomer hebt laten bloeien, verschrompelen in de winter voor je neus. Maar als er één groep mensen is die precies weet hoe je de tuin de winterkou doorhelpt, dan zijn het wel hoveniers. Hun gouden tips delen ze gelukkig graag met ons!

De tuinders van Werkspot geven deze 4 ultieme tips:

1. Probeer een kas

Kassen zijn een prima manier om je planten tegen de kou te beschermen. Je hoeft geen hovenier te zijn om zo’n kas te kunnen plaatsen, tegenwoordig kun je ‘afneembare’ of mini-kassen kopen die je vrij eenvoudig om je kwetsbare planten heen zet. Planten in potten zijn erg gevoelig voor kou, isoleer ze daarom extra goed. Denk bijvoorbeeld aan bubbeltjesfolie – gewoon te koop in het tuincentrum – waarmee je de binnenkant van de pot bekleedt. Laat de onderkant vrij, zodat het water nog wel goed afgevoerd kan worden.