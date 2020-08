10 tips: zo voorkom je inbraak in je woning als je op vakantie bent

Niet alleen vakantiegangers, maar ook inbrekers vieren helaas hoogtij in de zomer. Je moet er niet aan denken: terwijl jij nietsvermoedend op je vakantieadres bent, roven zij het hele huis leeg met een inbraak.

Wij geven je 10 tips om inbraak in jouw paleisje te voorkomen.

Door je huis een tikkeltje rommelig achter te laten, lijkt het net alsof je eventjes weg bent en gauw weer terug komt. Dit zet inbrekers op het verkeerde been. Zet lege glazen op tafel, leg een boek of tijdschrift opengeslagen op de bank, zet je stofzuiger in de kamer of een wasmand. Maar leg vooral géén waardevolle spullen in het zicht.

2. Regel een planten- of huisdieroppas

Als je een huisdier hebt, is de kans groot dat je een oppas voor het beestje regelt als je op vakantie gaat. Dat is handig, want dat er regelmatig iemand in je huis rondloopt schrikt ook inbrekers af. Daarnaast kan diegene een oogje in het zeil houden. Staat je huis vol planten? Vraag dan ook of iemand tijdens jouw vakantie af en toe even langskomt om de planten te verzorgen.

3. Denk ook aan je post

Een brievenbus vol post verraadt ook aan inbrekers dat je niet thuis bent. Komt er iemand langs om je huisdier of planten te verzorgen? Vraag hem of haar dan ook even om de post weg te leggen.

4. Laat de buren op jouw oprit parkeren

Door de buurman zijn auto op jouw oprit te laten parkeren, wek je ook de indruk dat er iemand thuis is.

5. Plaats je vakantiefoto’s pas op social media als je thuis bent

Het is lastig, maar toch heel belangrijk: plaats je vakantiekiekjes niet op social media als je nog weg bent. Als iemand online ziet dat je voorlopig nog even op vakantie bent, kan dit diegene zomaar op een idee brengen…

6. Maak gebruik van slimme lampen

Super handig: slimme lampen kun je op afstand aan en uit zetten. Door ’s avonds de lampen aan te doen in huis, wek je de indruk dat je thuis bent. Dit kun je natuurlijk ook voor elkaar krijgen met tijdschakelaars.

7. Beveilig je woning goed

De beste beveiliging is natuurlijk om je huis heel goed af te sluiten. Loop voor je vertrekt je huis nog één keer goed na. Heb je echt alles op slot gedaan? Ook het kleinste raampje van je woning? Als je je huis extra wil beveiligen kun je natuurlijk ook camera’s installeren. Dit schrikt inbrekers nog het meest af. En het is misschien een inkoppertje, maar verstop geen reservesleutels onder deurmatten of bloempotten. Ook vanuit verzekeringsoogpunt onhandig, want het incident wordt dan bestempeld als insluiping in plaats van inbraak en je raadt het al: de vraag is of en hoe dat vergoed wordt.

8. Zorg voor een alarm

Een alarminstallatie? Dat risico loopt een inbreker liever niet. Zorg ervoor dat het goed geïnstalleerd wordt, zodat inbrekers het niet in een handomdraai kunnen uitschakelen. Plak ook de bijbehorende sticker op het raam. Staat het systeem in contact met een meldkamer? Laat ze dan weten wanneer je weggaat.

9. Denk aan de gordijnen

Gordijnen die al 3 weken dicht zijn, verraden dat je er niet bent. Vraag de buren (of de planten- of huisdierenoppas) om je gordijnen af en toe open te doen. Natuurlijk moeten ze er dan wel op letten dat er geen waardevolle spullen in het zicht liggen.

10. Laat geen tuingereedschap slingeren

Als het een inbreker niet binnen 3 tot 5 minuten lukt om binnen te komen, geeft hij het op. Bied hem dus vooral geen helpende hand voor zijn inbraak in de vorm van ladders of rondslingerend tuingereedschap.

Bron: Roomed. Beeld: iStock