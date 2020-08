Met deze tips oogt jouw huis een stuk lichter én ruimer

Een ruim en licht huis is een wens van velen. Ben je niet gezegend met zo’n woning? Niet getreurd. Want met een paar simpele aanpassingen in huis is het mogelijk om je interieur optisch lichter te laten lijken. Met déze tips krijg je dat voor elkaar.

Stuk voor stuk gemakkelijk toe te passen én goedkoop.

Witter dan wit

Allereerst is het belangrijk om te zorgen dat je geen donkere muren in huis hebt. Donkere muren zorgen er namelijk direct voor dat je woning een stuk kleiner én donkerder lijkt. Door met een emmer witte verf in de weer te gaan en je muren van een licht tintje te voorzien, zul je al snel merken dat je huis écht lichter lijkt. Kies echter niet voor spierwit, want dit oogt soms wat goedkoop. Een iets warmere wittint doet het beter.