Met deze tips maak je je huisdier een stuk milieuvriendelijker

Er wordt steeds meer gesproken en bekend over de impact van een huisdier op het milieu. En die berichtgeving is niet erg positief. Toch is het hebben van een huisdier hartstikke gezellig.

Met deze tips maak je het een stuk milieuvriendelijker.

Met de opmars van het coronavirus is er ook een opmars aan huisdieren in Nederlandse huishoudens waargenomen. En dat is wel begrijpelijk. Met al dat thuiswerken is een beetje gezelschap natuurlijk zeer welkom. Terwijl je er niet zo snel aan zult denken, blijkt het hebben van een hond of kat echter niet erg goed voor het milieu te zijn.

Voer

Wat het beestje zo milieu-onvriendelijk maakt? Niet de hond of kat zelf, maar het voer blijkt de boosdoener te zijn. Dit is voornamelijk het geval bij vleeseters, zoals honden en katten. Bij dieren die planten eten, zoals konijnen, hamsters en cavia’s, is dit een stuk minder. Vissen hebben juist weer veel milieu-impact: een tropisch aquarium is een echte energieslurper. Gelukkig zijn er wel dingen die je kunt aanpassen, om je ecologische voetafdruk wat beter te maken.

Tips

Koop liever droogvoer dan natvoer

Verandering van voeding kan al helpen. Probeer je huisdier wat minder vaak vlees te geven, en kies liever voor droogvoer. Dit is een stuk minder belastend voor het milieu. En daarbij komt dat je dit voer langer kunt bewaren dan natvoer, waardoor je het dus ook minder snel hoeft weg te gooien als het niet opgegeten wordt. En het is nog goedkoper ook!

Zoek naar tweedehands spullen

Heeft je kat een nieuwe krabpaal nodig? Of je hond een nieuwe mand? Probeer dan niet direct een nieuwe te bestellen, maar kijk eens in een tweedehands winkel of vraag vrienden met huisdieren. De kans is groot dat je zo een gebruikte kunt vinden die nog in prima staat is.

Koop afbreekbare poepzakjes

Kies voor afbreekbare zakjes om je katten- en hondendrollen in te doen, en gooi deze vervolgens gewoon bij het restafval. Dat scheelt al een hoop!

Ga liever voor klonterend kattengrit

Kies ook voor klonterende kattenbakvulling in plaats van losse korrels. Zo kun je de kattenpoep er gemakkelijk uitvissen en hoef je de kattenbak dus minder vaak te verschonen. En dat houdt weer in dat je minder snel nieuw kattengrit hoeft te kopen. De meeste supermarkten bieden ook duurzame kattenbakvulling aan van afbreekbare materialen, dus ook dat is zeker aan te raden.

Adopteer op de juiste plek

En tot slot: adopteer liever een huisdier via het asiel of een particuliere organisatie. Dit is niet alleen milieubewuster, maar ook fijn voor de huiszoekende diertjes zelf.

Bron: Hetkanwel. Milieucentraal. Beeld: iStock