Ze zijn terug en met meer dan ooit: dit kun je tegen muizen doen

Slecht nieuws voor iedereen die gillend op tafel staat wanneer een muis zich aandient; ze zijn er weer. En dan ook nog eens in grote getale.

Sta niet gek te kijken als je binnenkort oog in oog staat met een muis: dit seizoen zijn er opvallend veel. Dat zegt ongediertebestrijder Zeno Hoffmans tegen het AD. Dat is allemaal te wijten aan de zachte winter.

Advertentie

‘Alles blijft maar leven’

“We hadden geen harde winter met stevige vrieskou, dus alles blijft maar leven. Eigenlijk is het al 4 maanden herfst. Daarbij is het nu vrij nat en muizen houden niet van nattigheid. Kruipruimtes lopen onder en dan komen muizen naar boven. Tijdens een natte herfst krijgen we de meeste meldingen”, verklaart hij.

Allemaal leuk en aardig, maar waarschijnlijk wil je er dan zo snel mogelijk vanaf. Hoffmans tip: pannenspons. Een muis probeert daar hoe dan ook doorheen te knagen, maar omdat het zilverdraad allesbehalve fijn is voor zijn tandvlees, zal-ie daar snel mee stoppen.

Muizen? Daar weten we bij Libelle TV wel raad mee. Probeer deze tips als je kampt met een plaag:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock