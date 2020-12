Niet getreurd: 4 tips voor als je niet tegen je verlies kunt

Kerst is een tijd van samenzijn, gezelligheid en liefde. Toch kun je in deze periode minder zin in sex hebben. Maak je niet druk, want je bent niet de enige!

Bovendien wordt het lage libido tijdens kerst gecompenseerd met een grote piek in seksuele activiteit tussen kerst en Oud en Nieuw.

Advertentie

Laag libido

De kerstperiode bevat genoeg ingrediënten voor een paar romantische dagen, maar bij veel vrouwen hebben de dagen voor Kerstmis een negatief effect op hun libido. Dit blijkt uit onderzoek van de Stanford University in Californië. Het onderzoek is gebaseerd op de Clue-app. Dit is een app waarin meer dan 500.000 vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Brazilië en de Verenigde Staten hun seksuele activiteiten (anoniem) bijhouden. Het is dus niet duidelijk hoe het met het libido van mannen eind december is gesteld.