Zo maak je de slaapkamer van je dromen

Je brengt ongeveer een derde van je leven door in bed. Alle reden dus om de slaapkamer de aandacht te geven die hij verdient. Met deze 5 tips van IKEA’s Interior Designer Kim Wolthof wordt je slaapkamer extra sfeervol.

Libelle samen met IKEA

1. Het is méér dan…

“Een lekker bed is een must voor een goede nachtrust. Maar heb je ook behoefte aan veel opbergruimte? Kies dan voor een bed met opbergmogelijkheden. In plaats van een ‘gewoon’ nachtkastje kun je naast het bed een mooi krukje, opstapje of bijzettafeltje zetten. Dat is nét even anders.”

2. Groeperen

“De slaapkamer is de plek waar je bijkomt na een drukke dag. Je houdt de ruimte rustig door spullen te groeperen. Zet bijvoorbeeld je wekker, een mooie plant en een kandelaar bij elkaar. Planten in de slaapkamer zijn niet alleen gezellig, maar het is ook gezond.”

3. Als in een hotel

“Dat luxe hotelgevoel creëer je met een beetje afkijkwerk gemakkelijk zelf. Ga voor lekker veel kussens, een mooi plaid op je bed en een zacht kleed voor je kledingkast. Ga voor natuurlijke materialen in zachte kleuren, dat houdt het rustig en is sfeervol.”

4. Laag over laag

“Als je gaat slapen moet het lekker donker zijn in de slaapkamer, maar als je op zondagochtend wilt luieren met een goed boek, is meer daglicht gewenst. Gebruik daarom meerdere lagen raambekleding, zo bepaal je zelf hoeveel licht je doorlaat in je kamer. Een verduisterend rolgordijn met daarbij een licht katoenen gordijn tot op de vloer een warme uitstraling.”

5. Pronkstukken

“Vind jij het fijn van tevoren je kleding klaar te leggen voor de volgende dag? Dan biedt een kledingrek uitkomst. Je kunt je favoriete kledingstuk ophangen, zodat het niet kreukt en kan luchten. Wel zo prettig. Ook leuk: Hang je pronkstukken uit je kledingkast aan het rek als accessoires.”

