Met déze tips voorkom je dat zilveren sieraden een zwarte kleur krijgen

Draag je regelmatig zilveren sieraden, maar baal je ervan dat ze na een tijdje een vieze, zwarte kleur krijgen? Dankzij deze tips heb je nergens meer last van.

Zilveren sieraden worden vaak naar verloop van tijd zwart als je ze veel draagt. Dit betekent niet dat ze aan verslijten zijn. Ze moeten gewoon even gepoetst worden. Dit kun je doen door ze schoon te maken met zilverpoets. Dit product kun je gewoon bij een drogisterij of juwelier halen.

Maar voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Daarom hebben we wat tips voor je om je favoriete sieraden mooi zilver te houden.

1. Open en bloot

Laat je sieraden nooit open en bloot ergens liggen. Ze worden zo namelijk blootgesteld aan lucht, licht en vocht. Hierdoor kunnen ze sneller verkleuren. Je kunt ze beter in de originele verpakking bewaren of gewoon in een juwelendoosje.

2. Badkamer

Laat ze liever ook niet in de badkamer liggen. Dit is een vochtige ruimte en ook hierdoor kunnen ze snel een donkergrijze of zwarte kleur krijgen. De beste plek is vaak je woon- of slaapkamer.

3. Sporten

Tijdens het sporten ga je zweten, hierdoor wordt met name je ketting vochtig. Zweet kan ervoor zorgen dat je sieraad sneller gaat oxideren. Deze oxidatie is te zien door de verkleuring naar zwart. Ook kun je beter geen sieraden dragen als je gaat zwemmen.

4. Parfum

Wil je graag wat parfum opdoen, wacht dan nog even met het omdoen van je sieraden of zorg ervoor dat je niet rechtstreeks op je ketting of armband spuit. De stoffen die in parfum zitten zijn niet zo goed voor je sieraden.

5. Koken

Het klinkt misschien gek, maar ook tijdens het koken kun je beter even je sieraden uitdoen. Onder andere eieren en uien bevatten zwavelhoudende stoffen. Ook deze stoffen kunnen je sieraden zwart laten kleuren.

Toch dof geworden? Zo laat je doffe sieraden weer blinken:



