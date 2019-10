Met deze tips geniet je ook in de winter van gladde benen

Als buiten de temperatuur begin te dalen, worden je benen vanzelf ook steeds droger. Gelukkig zijn er genoeg tips om dit te voorkomen.

In de winter zit er minder vocht in de lucht, waardoor de kans op droge benen een stuk groter is. Door ze goed te verzorgen, is die schrale huid zo weer zacht en glad.

Dus ben je je droge, schrale benen helemaal zat? Dan kun je onderstaande tips vast en zeker gebruiken:

1. Scrubben

Ten eerste is het belangrijk dat alle dode huidcellen van je benen verwijdert. Een goede scrubpartij doet dan ook al wonderen. Om je benen gelijk ook te verzorgen, kun je het beste een scrub gebruiken waar olie in zit. Je kunt ook heel makkelijk zelf een scrub maken door wat olijfolie met suiker te mengen.

2. Schoon scheermesje

Na het scrubben is het tijd om je benen te scheren. Doe dit met een schoon mesje en met beleid. Wanneer je een dof en oud mesje gebruikt, is de kans groot dat je huid gaat irriteren en onder de bultjes komt te zitten.

3. Opnieuw scrubben

Scrub je benen na het scheren opnieuw. Zo weet je zeker dat je echt alle dode huidcellen hebt verwijderd.

4. Doucheolie

Om ervoor te zorgen dat je benen erg zacht en glad aanvoelen, kun je onder de douche alvast een speciale doucheolie op je benen smeren. Laat de olie goed intrekken en was het smeersel er daarna goed af.

5. Crème

Na het douchen is het belangrijk dat je je benen goed laat hydrateren. Dit kun je het beste doen met een dikke laag crème, het liefst zonder parabenen, sulfaten en siliconen. Laat de crème minstens 20 minuten intrekken, dus wacht nog even met je aankleden.

6. Olie

Om je benen nog een extra glow te geven, kun je je benen daarna nog insmeren met wat olie.

