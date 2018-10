Wie durft: over een paar jaar kun je mee op de Titanic 2

Het bekendste schip ter wereld komt terug. Er wordt momenteel gewerkt aan een Titanic nummer 2.

Over een paar jaar, in 2022, gaat het schip echt uitvaren.

Het schip gaat dezelfde reis afleggen als haar voorganger, die in 1912 van Southampton naar New York voer. Bij de ramp, die we goed in ons hoofd hebben dankzij de verfilming, kwamen 1500 mensen om het leven.

De hut van Jack

De Australische miljardair Clive Palmer maakte in 2012 al bekend dat er een replica zou komen. De bouw werd wat vertraagd door financiële problemen, maar het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. In 2022 vertrekt het schip vanaf Dubai, maar het zal ook de originele route van Titanic 1 volgen. De maanden daarna gaat het spektakelstuk wereldwijd cruises aanbieden.

Wat je kunt verwachten? De Titanic 2 krijgt hetzelfde interieur en dezelfde huttenindeling als de originele Titanic. Het maken van het schip kost ongeveer 436 euro.

Titanic replica to retrace path of original when it sets sail in 2022 https://t.co/J2MBvFNLqS pic.twitter.com/ceTBArf2Cd — Action News on 6abc (@6abc) 23 oktober 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock