Helaas pindakaas: dat wordt toch níet schaatsen op natuurijs deze week

Heb je je schaatsen al uit het vet gehaald? Dan hebben we een beetje slecht nieuws: de kans dat we nog kunnen schaatsen op natuurijs deze week, is minimaal.

Volgens meteorologen wordt het aan het eind van de week namelijk te warm om het natuurijs dik genoeg te krijgen. En dan is het gevaarlijk om erop te schaatsen.

Minimaal 8 centimeter

Om veilig over het ijs te glijden, moet het zo’n vier tot acht centimeter dik zijn. Al helemaal als er veel mensen het ijs op gaan: dan moet de dikte toch wel meer dan acht centimeter bedragen. En om een Elfstedentocht in te luiden, moet het ijs zelfs de 16 centimeter halen. Doordat we deze week een lichte nachtvorst krijgen en in het weekend alweer temperaturen boven nul, verwachten weerexperts dat het ijs geen van die diktes gaat bereiken.

Een vastgevroren autoslot? Zó ontdooi je ‘m met huis-tuin-en-kuiken-middeltjes:

Misschien wel op weilanden

De kans bestaat nog wél dat je even wat pirouettes op een ondergelopen weiland of ondergespoten baan kunt maken, vertelt een weerman aan het AD. “Misschien kan daar donderdag wel op geschaatst worden in de vroege ochtend, maar later op de dag wordt dat alweer lastig.”

Op zoek naar warme laarzen? Deze zitten heerlijk en zijn in verschillende modellen en kleuren verkrijgbaar.

Travelin' laarzen €229,95 € 94,95 Bekijk

Zonnig

De week is behoorlijk grauw en koud begonnen. Schaatsen is dan wel van de baan, maar maakt gelukkig plaats voor iets anders positiefs: de zon laat zich de komende dagen regelmatig zien.

Ga je binnenkort zelfs de ijspret opzoeken op wintersport? Dan kun je deze spullen vast goed gebruiken:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP