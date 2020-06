Goed nieuws voor kampeerders: toiletten en douches op campings gaan weer open

Al maandenlang zijn de toiletten en douches op campings gesloten. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar nu is er goed nieuws voor kampeerders: deze voorzieningen gaan binnenkort weer open.

Vanaf 15 juni mogen Nederlandse campings hun toiletgebouwen weer openen.

Vervroeging

Dit is eerder dan voorheen afgesproken was. De toiletten en douches zouden eigenlijk pas per 1 juli open gaan, maar dit is 2 weken vervroegd, zo laat minister De Jonge weten.

Vakantie

Deze vervroeging is niet zonder reden: “We willen dat mensen hun vakantie een beetje spreiden en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn”, aldus de minister. De reisbranche had al eerder aan het kabinet laten weten dat een vervroeging gewenst was.

Toeristen

Er is voor 15 juni gekozen omdat dit ook de datum is waarop toeristen uit de meeste Europese landen weer naar Nederland mogen komen. Het is daarmee een logische datum om toiletten en douches op campings weer beschikbaar te maken. Want zeg nou zelf, dat maakt een campingbezoekje toch wel een stuk aangenamer?

Stelling: “Je eigen wc-rol meenemen hoort bij het kamperen”

