Over het weggooien van een wegwerpmondkapje bestaan nogal wat misverstanden. Zo maken veel mensen de fout hun mondkapje bij het plastic of papier te gooien, terwijl deze bij het restafval hoort. Maar wist je dat je eigenlijk ook de touwtjes van het mondkapje hoort af te knippen voordat je het weggooit?

Wij leggen uit waarom.

Als je lief voor het milieu wil zijn, kun je sowieso beter voor een herbruikbaar mondkapje kiezen in plaats van de wegwerpvariant. Mensen die toch liever een wegwerpmondkapje gebruiken, doen er volgens de organisatie ‘Save The Reef’ goed aan eerst de touwtjes eraf te knippen voordat ze ‘m weggooien. Dieren kunnen er namelijk in verstrikt raken, zo schrijven ze in een Instagram-post.

Wegwerpmondkapje: nieuwe vorm van vervuiling

De organisatie doet via Instagram een oproep mensen te wijzen op de nadelige effecten die de touwtjes kunnen hebben. Zowel dieren als de omgeving zouden namelijk lijden onder deze nieuwe vorm van vervuiling. “Het is hartverscheurend om te zien dat deze maskers te veel van onze stranden, oceanen en rivieren vervuilen en dat vogels, dieren en zeedieren erin verstrikt raken,” schrijft de organisatie. “Laten we allemaal het bewustzijn over dit dringende probleem verspreiden, zodat er minder dieren gewond of zelfs gedood worden door deze maskers.”

Ook niet door toilet doorspoelen

Iets wat je trouwens ook niet moet doen, is je mondkapje door het toilet spoelen. Arnold Jansen van Waterschapsbedrijf Limburg riep mensen onlangs nog op om hier mee te stoppen. “Mensen moeten niet allerlei dingen in het rioolwater gooien, want dat verstopt onze pompen”, zo vertelde hij in een interview met 1Limburg. De mondmaskers veroorzaken volgens Jansen éxtra grote proppen die de installaties verstoppen. “In het afvalwater zitten allerlei microben, en corona is daar geen uitzondering op. Dit zorgt voor risico’s voor medewerkers die de pomp schoon moeten maken. Daarom doen zij dit dus het liefst zo min mogelijk. Maar door de mondmaskers moeten waterzuiveringsinstallaties vaker worden schoongemaakt.”

Dit herbruikbare mondkapje maak je zelf binnen 10 minuten:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: iStock