Trage iPhone? Daar kun je straks heel makkelijk iets tegen doen

Is jouw iPhone de laatste tijd ook zo sloom? Niet zo gek: Apple gaf pas nog toe oude iPhones expres trager te maken. Gelukkig kun je hier binnenkort iets tegen doen.

Oude batterij

Tim Cook, de CEO van Apple, maakte onlangs in media bekend dat ze oude iPhones bewust slomer maken. Niet om je aan te zetten tot het kopen van een nieuwere, maar omdat je oude telefoon en de batterij daarvan zo de nieuwe software beter aankan en niet om de havenklap uitvalt. Goedbedoeld dus, maar vele iPhone-gebruikers vinden het toch ontzettend irritant dat hun telefoon in slakkentempo fungeert. En daarom heeft Cook nu een mooie belofte gedaan.

Software-update

Straks moet het mogelijk zijn om de functie die je iPhone slomer maakt door een verouderde batterij, uit te zetten. En dit wordt mogelijk dankzij een software-update. Wanneer deze komt, is nog niet bekend. Maar dát ‘ie komt, is dus zeker. We houden u eraan, meneer Cook.

