Nu de decembermaand steeds dichterbij komt, kruipen we maar al te graag onder een dekentje op de bank met gezellige kerstfilms. Dit jaar kun je op Netflix zelfs genieten van een kerstfilm van eigen bodem.

Ben je uitgekeken op Love Actually en Home Alone? Dan hebben we goed nieuws voor je. Netflix komt namelijk met de eerste Vlaams-Nederlandse kerstfilm en de trailer is veelbelovend, dus pak de popcorn er maar bij!

Advertentie

Magische sneeuwbol

In de Vlaams-Nederlandse familiefilm volgen we Jules Claus, een jongen die absoluut niet van Kerstmis houdt. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, wil hij niets meer te maken hebben met de zogenaamde ‘mooiste tijd van het jaar’. Tijdens de kerstvakantie brengt hij graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Daar vindt hij een magische sneeuwbol, die hem mee op avontuur neemt. Samen gaan ze de hele wereld over en dan komt hij tot een bijzondere ontdekking: zijn opa is de enige echte kerstman!