Dít is de trailer van het nieuwe seizoen van ‘The crown’

Hoewel het 3e seizoen van The crown pas op 17 november van start gaat, kunnen fans wel al genieten van een klein voorproefje. De trailer van het nieuwste seizoen is namelijk dit weekend per ongeluk gelekt door de Japanse Netflix en staat sindsdien al online.

De trailer begint met de viering van het zilveren jubileum van koningin Elizabeth. Het is duidelijk te zien dat de Queen erg twijfelt over haar rol als staatshoofd. Ook krijgen we een beeld van de moeilijke omstandigheden waarin het Verenigd Koninkrijk verkeerde in het begin van de jaren 70.

Advertentie

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: YouTube. Beeld: Getty