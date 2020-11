Een echte tranentrekker: dít is de eerste kerstcommercial van het jaar

Het is pas november, maar it’s beginning to look a lot like Christmas. Amazon komt namelijk al met de eerste kerstcommercial van het jaar en zoals verwacht is het weer een echte tranentrekker.

De kerstcommercial van Amazon maakt veel los dit jaar. Het filmpje gaat over een jonge balletdanseres die zich tijdens de coronacrisis voorbereidt op de hoofdrol in een wintershow. Wekenlang heeft ze geoefend voor haar hoofdrol, maar dan wordt het optreden afgelast.

Spectaculaire show

Met een beetje hulp van haar familie en buren weet ze uiteindelijk zelf een spectaculaire show te organiseren. Ze oefent met haar dansgroep de danspasjes via Zoom, haar familie deelt flyers uit en haar vader bestelt zaklampen voor de spotlights. Tot grote vreugde van haar buren kan de balletdanseres tóch optreden, terwijl zij op een veilige afstand door hun ramen en vanaf het balkon toekijken. De ballerina danst heel toepasselijk op het nummer The show must go on van Queen.

Er het beste van maken

De ballerina wordt gedwongen het beste uit de slechtste situatie te halen. En dat lukt haar heel goed. We zijn er allemaal achtergekomen dat je in 2020 helaas niks meer kunt plannen en we moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. Maar dat betekent niet dat we maar met de pakken moeten neerzitten. Probeer er het beste van te maken. Kortom: the show must go on!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock