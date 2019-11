Zó trap je niet meer in alle nepaanbiedingen met Black Friday

De koopjesgekte rondom Black Friday is niet meer te stoppen. Maar hoe voordelig is het nu echt? Zo zorg je ervoor dat je niet meer in alle nepaanbiedingen trapt.

Sinds een paar jaar kunnen we eind november profiteren van flinke kortingen tijdens Black Friday. Althans, winkels beweren alles voor een prikkie weg te doen. Het is moeilijk niet te zwichten voor al die aanbiedingen. Maar ben je nu echt zo voordelig uit op Black Friday? Of is het gewoon een reclamestunt?

Oude prijs

Sommige winkels verhogen de prijzen van hun artikelen in aanloop naar Black Friday. Op de dag zelf verkopen ze de artikelen voor de oude prijs, maar plakken ze er wel een grote sticker op met ‘aanbieding’. Zo lijkt alles een stuk goedkoper, waardoor consumenten sneller én meer kopen.

Geen rode cijfers

Het is niet voor niets dat winkeliers aan het eind van het jaar zo hun best doen om veel te verkopen. De naam Black Friday is namelijk ontstaan doordat vlak na Thanksgiving winkeliers pas voor het eerst in het jaar in zwarte cijfers komen. Voorheen waren ze nog rood. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar die uitspraak wordt gebruikt om aan te geven hoeveel er wordt verkocht op deze dag.

Tip

Gelukkig is er een manier om te achterhalen wat de ‘oude prijs’ van het product is. Zo trap je niet in al die nepaanbiedingen en weet je zeker dat je nooit te veel betaalt voor een artikel. Techwebsites Tweakers en Hardware Info houden namelijk de historische prijzen van elektronica bij. Zo kun je op de sites zien hoeveel korting erop het product zit en wanneer en waar een product voor het laatst zo goedkoop werd aangeboden.

Goed nadenken

Laat je dus niet gek maken door de ‘originele prijs’ of woorden als ‘aanbieding’, ‘nog nooit zo goedkoop’. Denk bovendien goed na of je de producten wel écht kunt gebruiken en koop het niet alleen omdat het nu in de aanbieding is. Korting krijgen betekent niet dat je de spullen ook daadwerkelijk nodig hebt en dus gaat gebruiken.

Mocht je ondanks dit allemaal tóch opzoek zijn naar de scherpste aanbiedingen? Hieronder een handige lijst:

Bron: Volkskrant, AD. Beeld: iStock