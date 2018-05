Dít is de trend op het gebied van bruidstaarten dit jaar

Hoogtijdagen voor de romantiek, want het geliefde trouwseizoen is weer geopend. En op de mooiste dag van je leven mag, naast een mooie jurk en lieve partner, een overheerlijke bruidstaart natuurlijk niet ontbreken. Waar kiezen we tegenwoordig voor? Dit is dé taarttrend van dit jaar.

Een weelderige red velvet cake, een uitdagende wasabi-taart of een verzameling schattige petit fours? Dit jaar lijkt het trouwseizoen, het seizoen van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ te worden. Niks van bovenstaande bizarre zoetigheden, de klassieke taart is weer terug van weggeweest.

Stapeltaart

“Het klassieke van vroeger is op de weg terug. Dit jaar kiezen koppels voor traditioneel roomwitte taarten in klassiek ronde vorm”, weet banketbakker John van Bakkerij Voordijk Ridderkerk te vertellen. John heeft al ruim 33 jaar ervaring in het vak en heeft dus wel het een en ander voorbij zien komen. “Er is de afgelopen jaren veel veranderd met betrekking tot bruidstaarten. Nu zien we vooral dat de keuze valt op klassieke taarten met klassieke smaken, traditionele kleur en vorm, maar dat kan volgend jaar weer anders zijn. Het grote verschil met de klassieke taarten van vroeger en nu, is dat er niet meer voor één taart gekozen wordt, maar vooral de stapeltaarten de laatste jaren erg populair zijn. Meerdere taarten op elkaar gestapeld, dat zag je vroeger niet.”

Goede smaak

Klassiek is dit seizoen dus het toverwoord en dat terwijl je op de sociale media wordt overspoeld met de meeste creatieve uitspattingen van banketbakkers over de hele wereld. “Je ziet inderdaad zowel op de sociale media en op televisie dat er veel wordt geëxperimenteerd met bizarre smaken, maar daar doen wij niet aan mee. Het belangrijkste is dat de smaak gewoon goed is, dus bij ons kan het bruidspaar kiezen uit vijf vaste smaken waar er niet specifiek 1 bovenuit springt. Qua vorm is de ronde vorm veruit het meest gewenst, maar zo nu en dan wordt er ook om vierkant of hartvormig gevraagd”, aldus John.

Zelfde kleur

Dat een bruidstaart niet mag ontbreken op de dag van je leven, weet de banketbakker te beamen. “Een bruidstaart is voor elk koppel dat gaat trouwen een niet te missen onderdeel van de dag, dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Wel zien we dat men steeds meer bijzondere dingen op of aan de taart willen. Zo kiezen meer en meer bruidsparen ervoor om de bruidstaart af te stemmen op de kleuren van het boeket of de jurk. Of kiezen ze ervoor om de bruidstaart te decoreren met dezelfde soort bloemen als in het bruidsboeket.”

Mocht je nou zelf gaan trouwen en heb je nog geen taartkeuze gemaakt? Hierbij wat (klassieke) inspiratie:

Bron: Bakkerij Voordijk. Beeld: iStock.