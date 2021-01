Interieurlovers opgelet: dit is dé trendkleur van 2021

Ben je toe aan een nieuw kleurtje in huis? Dan hebben we goed nieuws. Er is een nieuwe trendkleur in interieurland. Dus plan maar een klusmiddag in. Want deze kleur wil je in 2021 echt op je muur hebben.

Dé trendkleur van 2021 is een veelzijdig kleurtje. En dat is handig, want dat betekent dat hij bij ongeveer ieder interieur past. Blauw, groen, roze, wit: deze trendkleur gaat overal heel goed mee samen. Het gaat namelijk om beige! En niet zomaar beige. De kleur sandstone beige van Karwei zou dé trendkleur van 2021 zijn.

Trendkleur

Sandstone beige is een subtiele, ingetogen zandkleur. Dat zorgt ervoor dat deze kleur rust uitstraalt in huis. De roze ondertoon die de kleur heeft, geeft je huis dan weer wat meer warmte. Daarbij combineert de aardse kleur goed met natuurlijke elementen. Haal dus maar behoorlijk wat planten in huis als je sandstone beige aan je interieur wil toevoegen.