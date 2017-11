De laatste trend op Instagram: wenkbrauwen op je hond plakken

We zijn pas net bijgekomen van alle gekke trends onder menselijke wenkbrauwen. Dat we nu overgaan op een een wenkbrauwtrend voor honden, had je waarschijnlijk nog niet zien aankomen.

Wenkbrauwen geven extra uitdrukking aan een gezicht. Niet alleen aan menselijke gezichten, maar ook aan die van honden.

Dogs with eyebrows

De trend speelt op Instagram waarbij mensen massaal hun hilarische foto van hun hond mét opgeplakte wenkbrauwen delen. Ze zijn er in alle soorten: blije hondjes, verschrikte hondjes, boze hondjes, zielige hondjes…

Ontken het maar niet: het is best zielig maar stiekem ook wel heel erg grappig.

Ruff day 😢 #dogs #dogswitheyebrows Een bericht gedeeld door Dogs With Eyebrows (@dogswiteyebrows) op 23 Feb 2015 om 10:42 PST

“Why do you do this to me, mother?” #dogsinchairs #dogswitheyebrows #dogsinchairswitheyebrows Een bericht gedeeld door Reagan (@lithiumdarling) op 17 Nov 2017 om 6:56 PST

Een bericht gedeeld door Dogs With Eyebrows (@dogswiteyebrows) op 24 Feb 2015 om 8:46 PST

when u see a fuckboy #dogswitheyebrows Een bericht gedeeld door Dogs With Eyebrows (@dogswiteyebrows) op 23 Feb 2015 om 10:44 PST

If you’re ever having a bad day, just draw eyebrows on your dog. #wolflife #dogswitheyebrows #boredathome Een bericht gedeeld door Ray Rubalcaba (@rayrubalcaba) op 25 Okt 2017 om 6:12 PDT

Alfie trying to keep the hair out of his eyes😂 #dogsofinstagram #dogswitheyebrows Een bericht gedeeld door Marc Smith (@marcsmith88) op 15 Okt 2017 om 3:07 PDT

on fleek #dogswitheyebrows #dogs Een bericht gedeeld door Dogs With Eyebrows (@dogswiteyebrows) op 23 Feb 2015 om 10:46 PST

Beeld: Instagram