Bruiloft op de agenda? Dit kun je volgens de laatste trends verwachten

Wanneer het weer wat zonniger wordt en de temperaturen weer stijgen, begint ook het trouwseizoen. Heb je een bruiloft op de planning staat of trouw je misschien zelf dit jaar? Dit jaar staat je veel moois te wachten.

De online marktplaats Etsy heeft onderzocht waar toekomstige bruiden naar zoeken op hun website en op basis daarvan hebben zij de bruilofttrends van 2019 op een rijtje gezet. Hoe een bruiloft er dit jaar uit gaat zien? Duurzaam, met geheime boodschappen en een jurk met opvallende mouwen.

Duurzaamheid

Toekomstige bruiden pakken het duurzaam aan, want de afgelopen tijd werd er veel gezocht naar duurzame decoratie. Dit gaat van herbruikbare rietjes tot duurzame confetti en milieuvriendelijke tafeldecoratie. Want ook op de mooiste dag van je leven mag het milieu niet vergeten worden.

Mouwen

Nog op zoek naar inspiratie voor dé jurk of ben je benieuwd waar je de bruid in kunt verwachten? Een jurk met mouwen. Strapless en mouwloze jurken blijven altijd populair, maar de moderne bruid ziet een mouw ook wel zitten. Wat ze juist niet zien zitten, is de sluier. Veel bruiden zoeken naar een haarband of andere haaraccessoire als vervanging voor de traditionele sluier.

Geheime details

Het bruidspaar houdt dit jaar ook graag dingen geheim voor de gasten. Persoonlijke details die gasten niet zo snel opmerken, zijn populair onder koppels die gaan trouwen. Denk aan: gegraveerde manchetknopen en details in de borduursels op de jurk.

Bedankje

Waar we de afgelopen jaren vaak het flesje water met een paracetamol zagen als bedankje voor de bruiloftgasten, pakken veel bruidsparen dat dit jaar anders aan. Juist cadeautjes met wijn zijn populair. Er worden geen hele flessen weggeven, maar wijnstoppers met daarop een aandenken aan de dag zijn erg populair.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.