De temperaturen vliegen omhoog: er komt tropisch warm weer aan

Het is de afgelopen dagen al aardig lekker weer met fijne temperaturen, maar dat wordt alleen nog maar beter. Voor aankomende dinsdag worden er zelfs tropische temperaturen voorspeld. Haal die ventilator maar van zolder, want dit gaat een hete dag worden.

“Dinsdag kan het op sommige plaatsen zelfs 30 graden worden”, aldus Pieter van Nieuwhuizen van Buienrader.

Zondag is het op de meeste plekken rond de 21 graden. Er staat nog een aardige wind, waardoor de gevoelstemperatuur misschien nog wel wat lager ligt. Maandag schieten de temperaturen al omhoog: volgens de voorspellingen wordt het dan landelijk gemiddeld 25 graden.

Tropisch warm

Vanaf 25 graden mag je spreken van ‘zomers warm’, maar vanaf 30 graden wordt dit ‘tropisch warm’. Er is een kans dat we dinsdag van deze tropische temperaturen kunnen spreken. Volgens van Nieuwhuizen wordt het dan landelijk gemiddeld 27 graden. “In het zuidoosten op veel plekken 29 graden. Heel lokaal wordt het misschien zelfs wel 30 graden.”

Dat warme weer is natuurlijk heerlijk, helemaal nu in principe niet buiten Nederland op vakantie kunnen gaan, maar erg normaal voor deze tijd van het jaar is het niet. “Normaal zou het nu een graad of 19 à 20 moeten zijn.”

Daling

Geniet er dinsdag vooral van, want daarna zullen de temperaturen waarschijnlijk weer gaan dalen. In het oosten zal het woensdag waarschijnlijk nog zomers zijn, maar in het westen koelt het dan al flink af. Donderdag wordt het weer een stukje kouder, met zo’n 18 graden en een enkele bui.

