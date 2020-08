Brrr: gevaarlijke tropische reuzenteek opnieuw aangetroffen in Nederland

Er is opnieuw een gevaarlijke reuzenteek gespot in Nederland. Dit beestje is 2 keer zo groot als de normale teek en werd gevonden op een paard in Rockanje.

Het gaat om de tropische hyalommateek. Het is niet de eerste keer dat deze reuzenteek in ons land is gespot. Vorige zomer was het ook al een paar reek raak.

Eva de Jong uit het Zuid-Hollandse Rockanje schrok toen ze op het onderbeen van haar paard een ‘vreemd’ beest zag zitten. “Het bleek te gaan om een hyalommateek of reuzenteek. Deze komen maar zelden in Nederland voor, heb ik weer”, schrijft Eva op Facebook bij twee foto’s van de grote teek.

Virus

Wat zo gevaarlijk is aan deze reuzenteek, is dat-ie mogelijk het Krim-Congovirus draagt. Die ziekte verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam en leidt tot leverschade. Daarnaast kunnen ook in andere weefsels en organen zwellingen of bloedingen ontstaan. In sommige gevallen kan de ziekte zelfs dodelijk zijn. Zo overleed deze week in Spanje een man aan het virus.

Melding maken

De hyalommateek is de enige teek die dit virus overdraagt. Check jezelf, elkaar en huisdieren dus grondig op teken na iedere (bos)wandeling. Vermoed je dat je gebeten bent door een teek? Haal deze dan zo snel mogelijk uit de huid met een pincet. Belangrijk is om te noteren wanneer en waar je gebeten bent door de teek. Zo kun je de huid controleren op eventuele veranderingen. Ook wordt er gevraagd of je een melding wil doen bij het NVWA, zodat er onderzoek naar gedaan kan worden.

Dr. Rutger vertelt hoe je een tekenbeet voorkomt en wat je moet doen als je toch gebeten bent:

Bron: Nature Today, RIVM. Beeld: iStock