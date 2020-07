Veel stellen zagen (en zien) door de coronamaatregelen hun sprookjeshuwelijk in rook opgaan. Collectief snikken bij het jawoord, lange dinertafels, volgepakte dansvloeren: het gaat deze zomer allemaal niet door. Verdrietig, maar toch merken stellen die tóch in het huwelijksbootje stappen ook een (groot) voordeel.

Trouwen in tijden van corona scheelt je namelijk bakken met geld.

Tel maar uit: de locatie, de catering, de band, de dj, de aankleding, de open bar: allemaal worden ze geschrapt van het budget. Zo blijft alleen nog de essentie, twee mensen die dolgraag willen trouwen, over. Veel stellen ervaren nu dat je op je mooist aankleden en elkaar het jawoord geven op het strand met alleen een ambtenaar van de burgerlijke stand en een handjevol getuigen diep romantisch kan zijn. En misschien wel het enige is wat er op zo’n dag toe doet.

Geen zenuwen

Wat overblijft is een ceremonie die 100% om het stel draait. Bovendien ervaren veel koppels deze vorm van trouwen ook, los van het financiële plaatje, als een stuk relaxter. Niet 100 paar ogen die je verwachtingsvol aankijken wanneer je richting het altaar schrijdt. Niet de zenuwen voor een ingestudeerde openingsdans en geen zorgen of iedere gast zich wel vermaakt. Door de officiële plechtigheden nu wel te doen en het feestje uit te stellen tot wanneer het weer kan, heb je stiekem het beste van twee werelden. Je zegt ‘ja’ tegen de liefde van je leven en hebt deze maanden iets om naar uit te kijken (dat knalfeest dat gegarandeerd onvergetelijk wordt).

Natuurlijk kent trouwen in tijden van corona ook dieptepunten en is het pijnlijk wanneer je een trouwerij tot in details hebt gepland. Wanneer alle kosten al zijn betaald, je niet weet of en hoeveel geld je terugkrijgt en de gasten al maanden een save the date in hun agenda hebben. Gelukkig wordt de liefde nooit gecanceld.

Sanne wilde na haar eerste huwelijk nooit meer trouwen. Toen ontmoette ze Jori…

