In Amsterdam kun je nu voor 1 dag trouwen met een goede vriendin

Na jaren weer single of nooit de liefde van je leven gevonden, maar wél je soulmate ontdekt in een goede vriendin? Dan kun je in Amsterdam ook haar nu het jawoord geven. Nou ja, voor 1 dagje dan.

In de Amsterdamse Negen Straatjes kun je namelijk trouwen voor 1 dag. Met wie je maar wil. Met je partner of met je beste vriendin, het kan allemaal.

Trouwen voor 1 dag

Je gaat niet écht trouwen, maar wel net echt. Toch leuk, kun je (weer) ervaren hoe het is om een prachtige, witte jurk te dragen en in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Trouwen voor 1 dag is een uit de hand gelopen koninginnedag act uit 2003, bedacht door Jona Rens en haar beste vriendin Jansje Meijman. Inmiddels verzorgt Jona ceremonies voor mensen die ook voor een dagje het huwelijksbootje in willen stappen.

Je kunt tijdens de dag je droomjurk dragen en je eigen muziek kiezen. Getuigen zijn ook welkom. Er worden foto’s gemaakt en je krijgt een ‘certificaat’.

Waarom wachten tot de prins(es) op het witte paard op de knieën gaat? Dit uitje organiseer je gewoon helemaal zelf.

Bron: Trouwenvoor1dag.nl. Beeld: iStock