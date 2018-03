Deze dame gaat de trouwtaart van Harry en Meghan bakken

De grote dag van prins Harry en Meghan Markle komt snel dichterbij. Veel details zijn al bekend en nu weten we ook wie dé taart gaat maken voor hun huwelijk.

Aan Claire Ptak de eer om een fantastische trouwtaart voor Harry en Meghan te bakken. Zij is de eigenaar van Violet Cake in Londen.

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 maart 2018