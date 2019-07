Nieuwe trouwtrend geeft jouw huisdier een belangrijk rol op de grote dag

De zomer is de populairste tijd om te trouwen. Mooi weer, buiten proosten. Want op een mooie zomerse bruiloft mag een goede bar natuurlijk niet ontbreken. De nieuwste trouwtrend ga je hier dan ook terugvinden.

De nieuwste trend op het gebied van trouwen heeft alles te maken met jouw trouwe viervoeter. Steeds vaker kiezen stellen ervoor om op de bruiloft of meerdere cocktails naar hun huisdier te vernoemen. Niet alleen een mooi eerbetoon aan de trouwe viervoeter, maar ook een manier om de gasten aan het lachen te maken.

Advertentie

Onthouden

Wanneer je de cocktails op je bruiloft zo’n originele naam geeft, die je er ook op een kaartje bij zet, is de kans groot dat je gasten juist dit detail onthouden of delen op social media. Je kunt de kaartjes zelf maken, maar ook via internet bij verschillende webshops bestellen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock