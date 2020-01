Met deze truc bespaar je in 2020 makkelijk 671 euro

Nieuw jaar, nieuwe doelen. Geld besparen prijkt bij velen bovenaan het lijstje. Een bespaartip kan dan geen kwaad, toch?

Om op ons welverdiende geld te besparen, doen we misschien allemaal weleens iets geks. Thee- en suikerzakjes meenemen uit een restaurant, bijvoorbeeld. Gênant misschien, maar het zal je verbazen hoeveel de kleine beetjes helpen. En zo zit dat ook met geld besparen.

Advertentie

Van 1 cent… naar 671,61 euro

In het hetzelfde rijtje, staat namelijk de 1 cent-uitdaging. Die werkt zo: op de eerste dag van het nieuwe jaar, leg je 1 eurocent opzij. De tweede dag 2 eurocent, de derde dag 3 eurocent, etcetera. Begin je in het begin van 2020, dan betekent dit dat je op 31 december 3,66 euro opzij moet leggen (want: schrikkeljaar, 366 dagen). Je moet het streng voor jezelf bijhouden, maar wat zit er dan op het einde van het jaar in je spaarpotje? Maar liefst 671,61 euro. Fij-hijn!

1 euro per dag

Vind je het een beetje ingewikkeld bijhouden, elke dag weer een ander bedrag? Dan kun je het automatisch instellen in je bankieren-app. Of je kunt jezelf natuurlijk opleggen om een vást bedrag per dag apart te leggen. Elke dag 1 euro, bijvoorbeeld – dan heb je aan het eind van het jaar 366 euro bij elkaar gespaard. Maar om dat bedrag van ruim 671 euro uit te komen, is de 1 cent-uitdaging wel zo effectief.

Op boodschappen valt ook heel wat geld te besparen. Libelle’s gezinsvlogger Doortje geeft een tip hoe je de kosten van de wekelijkse boodschappen halveert:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock