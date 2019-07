Met deze truc zorg je ervoor dat motten je buxus niet opeten

Na de eikenprocessierups heeft ook de buxusmot zijn weg naar Nederland gevonden. Problematisch, want deze rupsjes eten binnen een mum van tijd alle buxussen in onze tuinen weg.

Doodzonde natuurlijk. De fraaie ‘vlinder’ met witte vleugels en een bruine rand ziet er misschien mooi uit, maar het is funest voor je buxus. Ze leggen eitjes in je buxus en de rupsjes die hieruit komen vreten binnen een paar maanden de haag leeg. Een hopeloos struikje is het resultaat.

De boosdoener

Buxusrupsen in een pop overwinteren tussen de bladeren van een buxus en zijn vanaf eind april tot diep in de herfst actief, zolang de temperaturen boven de 10 °C blijven. De buxusrups knabbelt maar al te graag aan de groene blaadjes van de buxus. In korte tijd kan de rups flinke schade toebrengen. Na 2 tot 4 weken verandert de buxusrups in een buxusmot. Ook al leeft de buxusmot maar 8 dagen, in zijn korte leventje kan de buxusmot tot wel 800 eitjes leggen. Ieks!

Vooral niet doen

Gelukkig is er iets aan te doen zónder dat er gif wordt gebruikt. Want gebruik je gif voor deze akelige beestjes, dan dood je ook gelijk de natuurlijke vijanden. En daarbij loop je de kans een nóg vervelender beestje aan te trekken, want: geen vijanden.

Natuurlijke wijze

De Pokon Buxusmotval verspreidt daarom feromonen. Hiermee worden allereerst de mannelijke buxusmotten gelokt. De buxusmot vliegt in de val, en kan er niet meer uit. Gevolg: de vrouwtjesmotten worden niet meer bevrucht. De val is doorzichtig, waardoor je goed kunt zien hoeveel motten je hebt gevangen.

Hoe het werkt

Plaats de Pokon Buxusmotval bij de buxus, het liefst voordat de eerste motten te zien zijn. De feromooncapsule plaats je in het kooitje (probeer hierbij de capsule zo min mogelijk aan te raken) en vervang deze om de 3 maanden. Aan het einde van de herfst kun je de buxusmotval weghalen en schoonmaken. Extra fijn: de buxusmotval is meerdere jaren te gebruiken.

De val is te verkrijgen in verschillende bouwmarkten of online.

