Briljant trucje om citroen uit te persen zónder pitjes gaat het internet over

Voor veel zomerse recepten heb je citroensap nodig. Dat kun je in een flesje kopen, maar vers citroensap is toch wat lekkerder. Met dit trucje pers je een citroen uit zonder pitten in het sap.

Wanneer je een citroen halveert en vervolgens uitperst, zitten je handen (én vaak het aanrecht) onder de sap en zitten er altijd een paar pitjes in de sap dat je hebt uitgeperst. Op het videoplatform TikTOk heeft een gebruiker daar een briljant trucje voor gedeeld.

Pitjes blijven zitten

Alles wat je nodig hebt om een citroen pitloos te persen: een lange satéprikker of spies. Maak met de spies een gat in de citroen en haal ‘m er dan weer uit. Knijp hard in de citroen en het sap komt er in het gaatje netjes in een straaltje uit. Het grootste voordeel: de pitjes blijven netjes zitten en hoef je niet meer uit het citroensap te vissen. In de filmpjes is te zien dat mensen écht onder de indruk zijn als het trucje blijkt te werken:

Bron: Insider.com. Beeld: iStock