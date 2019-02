Zó weet je in een paar seconden of je eieren nog goed zijn

Wanneer je de koelkast opent om je ontbijt te bereiden, zie je ineens het doosje eieren. Wanneer heb je dat ook alweer gekocht? Afgelopen dinsdag of was dat al vorig weekend? Met dit trucje weet je in een paar seconden of je de eieren nog kunt eten.

Maak je dus geen zorgen als je niet meer weet wanneer je die eieren ook alweer hebt gekocht. Er is een heel makkelijk trucje waardoor je kunt controleren of de eieren nog vers zijn. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een kom gevuld met koud water. Zorg ervoor dat de kom diep genoeg is om een ei onder te dompelen.

Vers of oud?

Laat het ei voorzichtig in de kom vallen en wacht tot je ziet wat het doet. Als het ei naar de bodem zakt en op z’n kant gaat liggen, dan is het nog vers en kun je verdergaan met het bereiden van je ontbijt. Zinkt het eitje wel naar de bodem maar blijft het rechtop staan? Dan is het ei wel nog goed en kun je het veilig opeten, maar dit moet je dan wel op korte termijn doen. Wanneer het ei blijft drijven, kun je ‘m beter weggooien. Dit ei is niet meer vers. De kans dat je ziek wordt wanneer je het ei toch opeet is in dat geval veel te groot.

Lucht

Waarom dit trucje zo goed werkt? Wanneer een ei ouder wordt, verdampt de vloeistof binnenin en neem lucht die plaats in. Hoe meer lucht er in een ei zit, des groter de kans dus is dat het gaat drijven.

Gek op een eitje bij het ontbijt of tijdens de lunch? Dan is het kookboek ‘Allemaal eitjes‘ echt iets voor jou. Met 58 bijzondere eierrecepten, plus de nodige tips en trucjes om je eieren perfect klaar te maken, te bewaren en zo vers mogelijk te kopen. Want een ei verveelt nooit.

