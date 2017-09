Door dít te eten kom je snel van een knoflookadem af

Of het nou een pastaatje, een wrap of een ander gerecht is: knoflook doet het altijd goed. Het grote nadeel is toch wel dat de smaak (en geur) urenlang blijft hangen.

Onderzoekers van de Universiteit van Ohio hebben een manier gevonden om heel snel van die knoflookadem af te komen. En nee, het heeft niets met kauwgom of tandenpoetsen te maken.

Planten

Het heeft wel iets met planten te maken. Planten? Ja, volgens de wetenschappers kun je het beste op een muntblaadje kauwen. Voor het onderzoek werden ook middelen als groene thee en andere planten onderzocht. Deelnemers moesten 25 seconden op 3 gram knoflook kauwen en daarna wat water drinken. Na dat drinken moesten ze bijvoorbeeld bovenstaande producten eten of drinken, maar ook rauwe appel, warme appel en appelsap behoorden net zoals rauwe en gekookte sla tot de oplossingen.

Speciale methode

Na een uur werd de adem van elke deelnemers gemeten meteen met een speciale methode. Wat bleek: de groep die rauwe appel en sla gegeten was na die tijd al 50% van de geur kwijt. Maar munt kwam als grote winnaar uit de test. Het gaat hier dan wel om rauwe munt, wanneer je het ergens in verwerkt is de werking lang niet zo goed. En groene thee, dat bleek dus helemaal niets voor je adem te doen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Foxnews.com. Beeld: iStock.