Dankzij dít trucje heb je nooit meer last van stinkende schoenen

Na een lange dag kan er weleens een vies luchtje aan je sneakers hangen. Maar hoe krijg je die stinkende schoenen weer fris en fruitig?

Van speciale deodorant tot de wasmachine, waarschijnlijk heb je alles geprobeerd. Tevergeefs, want die nare lucht verdwijnt maar niet uit je schoenen. Het liefst gooi ze gelijk in de prullenbak, maar daar kun je beter nog even mee wachten.

Theezakjes

Er is namelijk een heel makkelijk trucje om die nare zweetlucht uit je schoenen te krijgen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn een paar theezakjes. Stop ze in je stinkende schoenen en laat ze een nachtje op een warme, droge plaats staan.

Die vieze geur die veroorzaakt wordt door hitte en bacteriën is de volgende dag weer weg. Zo ruiken je schoenen weer helemaal fris.

Absorberend

Het maakt niet uit welke geur de zakjes hebben, want alle theezakjes werken. Kies dus vooral de smaak die je eigenlijk niet zo lekker vindt. De theezakjes zijn superabsorberend en zuigen de geur zo uit je schoen.

Wat ook heel goed werkt om de geur te neutraliseren is als je dít kruid een nachtje in je schoenen stopt:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock