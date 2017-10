Met dít trucje wordt pasta afgieten nóg makkelijker

Pasta afgieten is in principe niet héél ingewikkeld, maar als iets makkelijker kan staan we natuurlijk te springen om te zien hoe.

Door je vergiet net op een andere manier te gebruiken, kun je pasta sneller afgieten. Nou ja, sneller…Het scheelt je misschien een minuut, maar alle kleine beetjes helpen. Op Facebook werd het volgende trucje gedeeld: je kookt pasta op een normale manier, maar in plaats van deze in een vergiet te doen, zet je de vergiet op de pan en giet je dan het water af. De pasta blijft zo in de pan en hoef je niet heen en weer te vervoeren. Tóch handig.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.