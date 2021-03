Met dit trucje fris je een schapenvacht heel gemakkelijk op

Een schapenvacht geeft je interieur een chique, gezellige sfeer. Maar hoe houd je zo’n schapenvachtje fris en zacht?

Schapenwol is een zachtere wol dan andere soorten wol. Daarom gebruiken veel mensen een schapenvacht in een stoel of over de bank of bed, maar je kunt zo’n vachtje ook als vloerkleed gebruiken. In alle gevallen is het moeilijk om het fris te houden en te voorkomen dat het vachtje niet heel plat wordt, maar daar is een handig trucje voor.

Schapenvacht uitborstelen

Een populaire TikTok-video die meer dan 2,8 miljoen is bekeken, laat zien hoe je een schapenvachtje heel makkelijk weer zo schoon en zacht (!) krijgt zoals nieuw. Alles wat je daarvoor nodig hebt, is een schone haarborstel. Je moet er even de tijd voor nemen, maar wanneer je het vachtje langzaam uitborstelt zal al het vuil verdwijnen en is-ie weer zo zacht als je ‘m wil hebben.