Dankzij dít trucje stopt je hond met blaffen wanneer de bel gaat

Als je een hond hebt, is de kans groot dat ‘ie telkens wanneer de bel gaat begint te blaffen. Soms best irritant, maar hoe los je dit op?

Het is op zich best logisch waarom een hond blaft wanneer de bel gaat. Je trouwe viervoeter legt namelijk gelijk een link met bezoekers en aangezien hij nog niet weet of het bekend volk is, ziet ‘ie de mensen die aanbellen als indringers.

Blaffen

Dit heeft niet per direct iets te maken met agressiviteit. Soms blaffen ze gewoon uit nieuwsgierigheid. Toch kan het best irritant zijn. Gelukkig is er een trucje om je hond het blaffen af ter leren. Gaat de deurbel? Blijf dan in ieder geval rustig.

Commando

Verder is het belangrijk om hem het commando ‘plaats’ aan te leren. Doe dit in eerste instantie zonder ‘bel’. Kies een handig plekje uit, het liefst niet te dicht bij de deur. Zorg ervoor dat je hond snapt waar ‘ie heen moet als je ‘plaats’ zegt. Beloon hem iedere keer wanneer hij op het juiste moment naar z’n plek gaat.

Negeren

Kent hij het commando, dan kun je een stukje verdergaan. Ga dan naast z’n plekje staan en geef ‘m het commando. Laat dan iemand aanbellen (het liefst iemand die de hond kent). Doe de deur niet open en geef opnieuw het commando. Negeer hem verder en beloon ‘m pas als ‘ie stopt met blaffen en op z’n plaats zit.

Slim

Geef hierna je viervoeter telkens het commando ‘plaats’ wanneer de bel gaat. Op een gegeven moment snapt ‘ie het en zal je hond zelf zonder te blaffen naar z’n plek gaat wanneer de bel weer gaat. Lukt het niet? Ga dan voor de zekerheid even langs bij een hondengedragstherapeut. Misschien kan hij of zij helpen.

