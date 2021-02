Met dit trucje zien rozen van de supermarkt er meteen veel chiquer uit

Dankzij de lockdown hebben velen zich het afgelopen jaar ontpopt tot wandelliefhebber (want coronaproof en op anderhalvemeter mogelijk). Nu vraag je je met deze weersomstandigheden misschien af: verbrand ik ook meer calorieën tijdens een winterwandeling?

Want dat is nu eenmaal een stuk kouder en gaat door de weerstand wat moeizamer. We vroegen het leefstijlcoach en diëtist Femke van Liere van praktijk Fit for Foodies.

Metabolisme

“Het is allereerst belangrijk om te begrijpen dat de stofwisseling, ook wel metabolisme genoemd, de manier en de snelheid is waarop je lichaam calorieën omzet in energie”, begint Van Liere. “Hoe beter en hoe sneller je metabolisme werkt, hoe beter je in staat bent om af te vallen of juist om je gewicht te behouden.”

Je metabolisme wordt beïnvloed door een aantal interne factoren waar je niet volledig invloed op hebt. Dit zijn factoren zoals: geslacht, lichaamssamenstelling, lengte, hormoonhuishouding, genetische aanleg en leeftijd. “Vanaf je 25e wordt – helaas – een daling ingezet. Daarnaast wordt je metabolisme ook bepaald door dieetpogingen: als je veel en streng gelijnd hebt, kan dat een negatief effect op je metabolisme hebben.”

Extra calorieën winterwandeling

Ook externe factoren kunnen het metabolisme beïnvloeden. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap én temperatuur. “Kou heeft volgens onderzoek effect op meerdere metabolieten, zoals adrenaline, aminozuren en glucose, en zou mogelijk hetzelfde gunstige effect kunnen hebben op ons lichaam zoals bewegen dat doet. Door relatief lang onder koude omstandigheden te verblijven, kan het lichaam een continu verhoogd metabolietgehalte verkrijgen. Zodoende worden de gezondheid, spieren, geest en weerstand gestimuleerd.”

Trillen en beven

Daarbij verbruikt het lichaam ook meer energie. “Daalt de omgevingstemperatuur ónder de lichaamstemperatuur, dan worden er allerlei processen in gang gezet om je lichaam op temperatuur te houden. Je begint bijvoorbeeld te trillen, een reactie waarbij spieren voortdurend samengetrokken worden en daarna ontspannen. Dit soort processen kan volgens onderzoek een extra energieverbruik opleveren tot wel 500 kilocalorieën – ongeveer 25% van je totale energiebehoefte uitgaande van een behoefte van 2000 kilocalorieën per dag dag.” Een eerdere studie toonde ook aan dat mensen die een stevige wandeling maken terwijl het vriest, maar liefst 34% meer calorieën verbranden dan een wandeling bij een meer comfortabele 10 graden.

Wat volgens Van Liere ook opmerkelijk is, is dat koude temperaturen het bruine vet in ons lichaam activeren (het ‘goede’ vet), wat een gunstige invloed op ons metabolisme en onze gezondheid heeft. “Het bruine vet wordt actief als je lichaamstemperatuur daalt, wat ervoor zorgt dat je in rust meer energie verbrandt en zelfs het cholesterolgehalte kan verbeteren.”

Warme kleding

Toch is er een klein addertje onder het gras. “Ervan uitgaande dat je je goed kleedt op het winterse weer, zal je lichaam niet ineens honderden extra calorieën hoeven vrij te maken om je lichaamstemperatuur op peil te houden”, legt Van Liere uit. Extra verbranding zal eerder plaatsvinden door de moeite die het kost om door de sneeuw te banjeren.

Beeld: Getty Images