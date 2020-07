Vrouw deelt geniaal trucje om verlepte kamerplant te redden

Gaan planten bij jou altijd in een mum van tijd dood? Zonde! Misschien dat dit trucje je kan helpen. Een Australische vrouw deelde deze truc op Facebook en zegt dat je hiermee elke verlepte kamerplant weer tot leven kunt wekken.

Het enige dat je nodig hebt is een banaan en wat water.

Uitdroogde of verdronken kamerplant

Laat jij je planten altijd uitdrogen omdat je ze vergeet water te geven? Of ben je juist iemand die ze een beetje te veel aandacht geeft – in de vorm van water – waardoor ze verdrinken? De Australische Kate Freebrain begrijpt dat het ook voor mensen met groene vingers soms moeilijk is om planten in leven te houden. Daarom deelt zij haar beste tip.