Dankzij dit trucje verwijder je stickers zónder stickerverwijderaar

Je kent het wel: je hebt nét een nieuwe saladeschaal of ontbijtbord gekocht en probeert de sticker eraf te halen, maar dit lukt voor geen meter. Wat dan?

Of het nu gaat om een lelijk prijskaartje op je nieuwe servies of een sticker op de muur: het is een hele klus om ze eraf te pulken. Vaak blijven er na het verwijderen van stickers namelijk nog een paar lijmresten achter.

Irritaties

Dit is niet echt mooi en het plakt ook nog eens. Kortom: het verwijderen van een sticker kan voor veel irritaties zorgen. Normaal gesproken pak je dan de stickerverwijderaar erbij, maar wat als je die niet in huis hebt of de geur ervan niet goed kan verdragen?

Föhn

Dan kun je er het beste een föhn bij pakken? Kies de hoogste warmte-instelling op je föhn en hou deze 2 tot 2 centimeter boven de aanstootgevende sticker. Na een minuut of 2 merk je al dat de lijm door de warmte van de föhn loslaat, waardoor het een stuk makkelijker wordt om de sticker te verwijderen. Let op: kijk wel of het item met de sticker tegen hitte kan.

Olijfolie

Kan het product niet worden blootgesteld aan langdurige hitte. dan zijn er nog een paar andere manieren om de sticker te verwijderen. Zo kan witte azijn of ontsmettingsalcohol ook helpen bij het verwijderen van een sticker. Ook olijfolie is een fantastische stickerverwijderaar. Giet een ruime hoeveelheid olijfolie op een vel keukenpapier en wrijf zachtjes over de vervelende sticker. Na een minuut of 2 glijdt de sticker zo weg.

Geen föhn in huis? Dan kun je ook altijd dít nog proberen:

Bron: The Spruce. Beeld: iStock