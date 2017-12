Deze 5 trucjes die je leerde in je jeugd werken nog steeds

Sommige ezelsbruggetjes leerde je al op de basisschool om moeilijke dingen beter te onthouden. En ook al ben je inmiddels veel ouder en wijzer, deze trucjes zijn nog steeds hartstikke handig!

30 of 31 dagen?

Hoeveel dagen telt deze maand? Als je het even niet uit je hoofd weet, dan bieden je handen uitkomst! Maak een vuist (of twee) en tel de maanden af op je knokkels en de gaten tussen die knokkels. Alle maanden die op een knokkel vallen, hebben 31 dagen. De maanden die in een gat vallen, hebben minder dan 31 dagen (30 of 28/29, in februari).

This blew my mind💥 (Knuckles and number of days in the month) pic.twitter.com/JKocGbVdg6 — Lauren Dean (@laurendeanxxxx) 4 april 2017

Links of rechts?

Heb je altijd moeite met welke kant nou links of rechts is? Houd je handen dan voor je: met de rug van je hand naar je toe, je wijsvinger en duim omhoog, de andere vingers gesloten. Aan welke kant vormen de wijsvinger en een duim de letter L? Juist, dat is je Linkerhand!

Hoeveel tijd nog tot zonsondergang?

Een handig trucje om te bepalen hoe lang het nog duurt voor de zon ondergaat: kijk naar de ondergaande zon en houd je hand voor je, met je vingers gesloten. Houd je hand zo dat het lijkt alsof de zon op je wijsvinger ligt. Tel nu hoeveel vingers er tussen de zon en de horizon zitten. Per vinger duurt het nog ongeveer 15 minuten tot de zon ondergaat.

Measure the time left before sunset, place your hand between the horizon and the sun. Each finger=15min#survivaltip pic.twitter.com/nZeXmZcOLM — Jilly T. (@GodjillaChuk) 12 mei 2014

Gaat de klok voor- of achteruit?

Heel simpel: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit. Of onthoud ‘m zo: de klok gaat met de temperatuur mee. Wordt het zomertijd, dan gaat de temperatuur omhoog en de klok vooruit. Wordt het wintertijd, dan daalt de temperatuur en gaat de klok achteruit.

Batterij vol of leeg?

Weet je niet zeker of een batterij vol of leeg is? Pak de batterij tussen je vingers, zodat ie rechtop staat. Til ‘m 2 centimeter omhoog boven een tafel en laat hem recht naar beneden vallen. Valt de batterij netjes rechtop de tafel en blijft ie staan? Dan is hij vol. Valt de batterij om, dan is hij leeg. Bekijk dit trucje nog eens goed in deze video.

Bron: Brightside.

