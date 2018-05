Met deze trucs lijkt je huis altijd schoon (ook als het niet zo is)

Er zijn weinig dingen fijner dan een net, schoon en opgeruimd huis. Helaas is de realiteit toch vaak net een tikje anders en is het bij veel huishoudens thuis regelmatig een enorme puinzooi.

Natuurlijk hartstikke vervelend als er onverwacht bezoek komt en je gevoel krijgt dat je je moet excuseren voor de rommel. Daarom hebben we deze slimme trucs voor je, zodat het lijkt alsof je huis (best) schoon is.

Rommelmand

Een rommelmand is de uitkomst voor het snel wegwerken van troep. Schaf een exemplaar met deksel en zonder gaatjes aan en stop hier alle rondslingerende spullen in weg. Deksel erop en klaar is Kees! Niet vergeten om hem af en toe te legen, natuurlijk.

Lege oppervlakken

Alle oppervlakken in huis moeten leeg, en leeg blijven. De keukentafel, salontafel, het aanrecht, dressoir: zorg ervoor dat deze altijd troepvrij zijn. En alles waar je geen plek voor hebt gooi je in de rommelmand.

Kussens en plaids

Kussens op de bank schud je altijd even op, niets zo slordig als een stel ingedeukte kussens op de bank. Je bank lijkt in één keer tien keer zo chique als je de kussens opschudt en een beetje netjes neerzet. Voor dekentjes en plaids geldt hetzelfde: even opvouwen en over de leuning draperen (of in die rommelmand). Kleine moeite toch?

Leg boeken in de boekenkast

Liggen je boeken en tijdschriften verspreid over je woonkamer? Maak er een stapeltje van en zet ze in de boekenkast. Of leg ze horizontaal op een plank of side table, met een plant erop. Dus niet op de grond of ergens in een hoek gegooid.

Bron: Elle Beeld: iStock